Граната вибухнула в Марганці – є загиблий і поранені
Вівторок, 7 травня 2019, 17:14
Поліція встановлює обставини вибуху гранати у місті Марганець, внаслідок якого загинула людина
Також в результаті вибуху було поранено трьох осіб, серед яких – співробітник групи реагування патрульної поліції, повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Вибух стався 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова у м. Марганець.
На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.