Граната вибухнула в Марганці – є загиблий і поранені

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Вівторок, 7 травня 2019, 17:14
dp.npu.gov.ua

Поліція встановлює обставини вибуху гранати у місті Марганець, внаслідок якого загинула людина 

Також в результаті вибуху було поранено трьох осіб, серед яких – співробітник групи реагування патрульної поліції, повідомляє поліція Дніпропетровської області. 

 

Вибух стався 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова у м. Марганець.

 

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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Теми: вибух Дніпропетровська область


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