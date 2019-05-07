Граната вибухнула в Марганці – є загиблий і поранені

Поліція встановлює обставини вибуху гранати у місті Марганець, внаслідок якого загинула людина

Також в результаті вибуху було поранено трьох осіб, серед яких – співробітник групи реагування патрульної поліції, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Вибух стався 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова у м. Марганець.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.