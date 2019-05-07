Граната вибухнула в Марганці – є загиблий і поранені
Поліція встановлює обставини вибуху гранати у місті Марганець, внаслідок якого загинула людина
Також в результаті вибуху було поранено трьох осіб, серед яких – співробітник групи реагування патрульної поліції, повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Вибух стався 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова у м. Марганець.
На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua