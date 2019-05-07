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ЗМІ: Заступник керівника "Укрспецекспорту" обжився маєтком, заробляючи 20 тисяч

Вівторок, 7 травня 2019, 17:55

Заступник директора оборонного держпідприємства "Укрспецекспорт" Павло Старинець, у 2014 році придбав заміський будинок на 630 м. квадратних, отримуючи заробітню плату менше 20 тисяч гривень.

Про це йдеться у одному із розслідувань в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Вказується, що заступник очільника "Укрспецекспорту" проживає в маєтку на 630 квадратів, який розташований на гектарі землі у селі Музичі під Києвом.

За словами експерта з нерухомості Юрія Новосела, вартість такого об'єкта на ринку стартує від 10 мільйонів гривень.

"Маєток придбаний наприкінці 2014-го року. У цей рік заробітна плата Павла Старинця в "Укрспецекспорті" складала у середньому - 25 тисячі гривень на місяць. У попередній рік, ще менше - у середньому до 21 тисяч. А за 2 роки до придбання будинку - 15 тисяч гривень на місяць. Загалом за попереднє десятиріччя роботи в "Укрспецекспорті" увесь його офіційний дохід, якби він не витрачався, покрив би лише чверть такого будинку",- йдеться у розслідуванні.

 

Дружина Старинця Олена теж працювала в "Укрспецекспорті", а мати, на яку записаний будинок, вже давно на пенсії, до того працювала бухгалтером у Національному банку України.

"Її чоловік з десяток років не має власного бізнесу, і теж пенсіонер. На питання… про походження грошей, мати чиновника запевняла, що її чоловік заробив на цей будинок у 90-ті роки, будуючи курятники", - сказано у розслідуванні.

Також зазначається, що окрім елітного маєтку, сім’я Старинця користується низкою автомобілей. Зокрема, Land Rover Discovery Sport. Ціна такої автівки у офіційного дилера складає півтора мільйони гривень.

Журналісти зафіксували під будинком чиновника ще одну таку ж автівку тільки з іншими номерами. На обох "сімейні" номери чиновника "7877", тільки з різними буквами.

"Аналогічні висять на його старенькій Хонді. Цю Хонду, на відміну від Ленд Ровера (ів), посадовець у декларації не забув. На схожих номерах їздить і його робоча автівка Toyota Highlander, яку для чиновника придбала ДП "Укрспецекспорт" разом з "сімейними" номерами "7878", - розповідається у сюжеті.

"Окрім автівок і маєтку, у чиновника ще є свій рибний ресторан. Протягом робочого тижня журналісти фіксували, як на робочій Тойоті Укрспецекспорту, якою користується Павло Старинець, його особистий водій приїздить під рибний столичний ресторан "Фішер". Водій заступника голови "Укрспецекспорту" щодня приносить до закладу документи", - вказують журналісти.

Теми: деклараціїМіноборони
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