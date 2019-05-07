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Новообрана голова Антикорсуда задекларувала кредит у "Приваті" і десятки ділянок

Вівторок, 7 травня 2019, 19:53
Новообрана голова Антикорсуда задекларувала кредит у Приваті і десятки ділянок

Новообрана голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич за 2018 рік на своїй колишній роботі заробила майже 250 тисяч гривень.

Про це свідчить інформація з її електронної декларації.

У 2018 вона взяла кредит у ПриватБанку на трохи більше ніж 203 тисячі гривень.

Батьки очільниці ВАКСу – пенсіонери, а от чоловік Михайло займається бізнесом. Його компанія ТОВ "Енергетична альтернатива" веде діяльність у сферах аграрній, будівельній та торговельній.

За минулий рік Михайло Танасевич отримав майже 1,1 мільйона гривень прибутку та ще 360 тисяч йому повернули боржники.

Подружжя володіє квартирою на 56,7 кв м та двома ділянками на 10 і 12 соток у Харкові. Крім того Танасевичі мають у власності або користуванні більше 20 великих ділянок землі у Запорізькій та Харківській області.

У 2015 вони купили 6 ділянок по 2 га у селі Сонячне Запорізької області, а у 2018-му докупили ще 10 ділянок по 2 га. Крім того, вони мають у користуванні ще дві ділянки там же, сумарною площею ще 6 гектарів.

У Бражківці Харківська область подружжя Танасевичів користується ще чотирма ділянками землі сумарною площею 16 гектарів.

Цільове призначення описаних земель не вказується в декларації, але оскільки фірма чоловіка очільниці ВАКС має право займатися сільськогосподарською діяльністю, то це можуть бути саме агроугіддя.

Танасевич не вказала жодних готівкових коштів.

Українська правда
Теми: судкорупціяАнтикорупційний суд
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