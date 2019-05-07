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У Франції озброєний чоловік захопив 4 заручників у магазині

Вівторок, 7 травня 2019, 20:09

Озброєний чоловік захопив у заручники чотирьох осіб у магазині на околиці південного французького міста Тулуза.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Представниця національної поліції сказала, що чоловік захопив заручників о 16:20 у магазині в місті Бланьяк, недалеко від аеропорту Тулузи.

Вона та представник служби безпеки сказали, що занадто рано виключати тероризм, не знаючи вимог заручника.

ЗМІ також повідомляють, що за пʼять хвилин до сигналу тривоги до магазину увірвався озброєний чоловік у мотоциклетному шоломі, на якому була прикріплена камера GoPro.

Поліція оточила магазин і евакуювала територію. За інформацією очевидців, чоловік двічі стріляв в намрямку правоохоронців, щоб змусити їх відступити.

Європейська правда

Теми: Франціятероризмзаручники
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