Перший бій українця Олександра Усика суперважкому дивізіоні відкладається на невизначений час.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

"На жаль, Усик отримав травму біцепса і не буде битися 25 травня. Нову дату його дебюту в суперважкій вазі невдовзі повідомимо", - написав Клімас.

Усик мав дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом.