Перший бій Усика в суперважкому дивізіоні відклали
Вівторок, 7 травня 2019, 23:48
Перший бій українця Олександра Усика суперважкому дивізіоні відкладається на невизначений час.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив менеджер українця Егіс Клімас.
"На жаль, Усик отримав травму біцепса і не буде битися 25 травня. Нову дату його дебюту в суперважкій вазі невдовзі повідомимо", - написав Клімас.
Усик мав дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом.
Українська правда