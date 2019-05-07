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Перший бій Усика в суперважкому дивізіоні відклали

Вівторок, 7 травня 2019, 23:48

Перший бій українця Олександра Усика суперважкому дивізіоні відкладається на невизначений час.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

"На жаль, Усик отримав травму біцепса і не буде битися 25 травня. Нову дату його дебюту в суперважкій вазі невдовзі повідомимо", - написав Клімас.

Усик мав дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом.

Українська правда
Теми: спорт
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