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Байден лідирує у рейтингу демократів-кандидатів у президенти - опитування

Середа, 8 травня 2019, 05:15

Колишній віце-президент США Джо Байден на 32 пункти випереджає найближчого конкурента у боротьбі за номінацію від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Про це свідчать результати опитування The Hill, передає "Голос Америки".

Зазначається, що Байден має підтримку 46% опитаних, сенатор-демократ Берні Сандерс - 14%. Далі у рейтингу - Піт Бутиджидж із 8 % та Елізабет Воррен із 7%.

Нагадаємо:

  • За даними опитування Hill-HarrisX, проведеного вперше після висунення Байденом своєї кандидатури серед 1000 зареєстрованих виборців, колишній віце-президент США випереджає Трампа на шість процентних пунктів.
  • 43% опитаних заявили, що оберуть президентом Байдена, а 37% - Трампа.
  • Це буде третя спроба Байдена стати президентом США – він балотувався у 1988 і 2008 роках.
  • Президентські вибори у США відбудуться в листопаді 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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