Байден лідирує у рейтингу демократів-кандидатів у президенти - опитування

Колишній віце-президент США Джо Байден на 32 пункти випереджає найближчого конкурента у боротьбі за номінацію від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Про це свідчать результати опитування The Hill, передає "Голос Америки".

Зазначається, що Байден має підтримку 46% опитаних, сенатор-демократ Берні Сандерс - 14%. Далі у рейтингу - Піт Бутиджидж із 8 % та Елізабет Воррен із 7%.

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