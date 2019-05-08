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9 травня у центрі столиці перекриють рух

Середа, 8 травня 2019, 08:29

9 травня на центральних вулицях Києва обмежать рух транспорту у зв’язку із пам’ятними 
урочистими подіями.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

"9 травня із 05:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із урочистими подіями до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів із України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, рух перекриють на вулицях Грушевського (від провулку Кріпосного до вулиці Арсенальної), Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальної), Мазепи (від площі Арсенальної до вулиці Лаврської), М. Омеляновича-Павленка, Лаврській (від вулиці І. Мазепи до вулиці Цитадельної).

А також на провулках Інженерному та Бутишевому і на алеї Героїв Крут.

 
джерело: поліція києва

Українська правда

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Теми: Київтранспортсвяткування
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