9 травня у центрі столиці перекриють рух

1849 переглядів
Середа, 8 травня 2019, 08:29

9 травня на центральних вулицях Києва обмежать рух транспорту у зв’язку із пам’ятними 
урочистими подіями.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

"9 травня із 05:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із урочистими подіями до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів із України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, рух перекриють на вулицях Грушевського (від провулку Кріпосного до вулиці Арсенальної), Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальної), Мазепи (від площі Арсенальної до вулиці Лаврської), М. Омеляновича-Павленка, Лаврській (від вулиці І. Мазепи до вулиці Цитадельної).

А також на провулках Інженерному та Бутишевому і на алеї Героїв Крут.  

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ транспорт святкування


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нардепи взяли на поруки ветерана, який підстрелив журналіста в Києві 7 травня 2019, 20:31
За стрілянину у пабі учаснику бойових дій загрожує 7 років 6 травня 2019, 22:40
"Кузні на Рибальському" заплатили 75,2 мільйона за Подільський міст 6 травня 2019, 15:23
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, є загиблі і поранені
Коломойський заявив, що Тимошенко просила його про допомогу на виборах президента
"Символ чекаю": Коломойський повернеться після інавгурації
ГПУ готує протокол на Ситника через відпочинок у мисливських угіддях – джерела
Усі новини
здоров'я

Як схуднути в руках: 9 порад, щоб позбутися зайвого жиру

здоров'я

Коли варто перевірити слух і як його зберегти

Освіта

Як змінює життя дівчаток середня освіта