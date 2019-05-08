9 травня у центрі столиці перекриють рух
9 травня на центральних вулицях Києва обмежать рух транспорту у зв’язку із пам’ятними
урочистими подіями.
Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.
"9 травня із 05:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із урочистими подіями до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів із України", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, рух перекриють на вулицях Грушевського (від провулку Кріпосного до вулиці Арсенальної), Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальної), Мазепи (від площі Арсенальної до вулиці Лаврської), М. Омеляновича-Павленка, Лаврській (від вулиці І. Мазепи до вулиці Цитадельної).
А також на провулках Інженерному та Бутишевому і на алеї Героїв Крут.