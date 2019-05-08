Двоє учнів відкрили вогонь у школі Колорадо: є жертви

3131 перегляд
Середа, 8 травня 2019, 09:07

Двоє школярів, озброєні пістолетами, увірвалися в науково-технічну школу Денвера, штат Колорадо, США, та відкрили вогонь, у результаті чого один учень загинув, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

За словами шерифа округу Дуглас у передмісті Денвора Тоні Сперлока, зловмисники відкрили вогонь у двох різних класах.

"Дві особи зайшли в школу STEM, пройшли глибоко всередину школи і відкрили стрілянину по студентах в двох окремих місцях", - сказав Сперлок.

У результаті нападу 18-річний школяр загинув, ще кілька жертв стрілянини перебувають у важкому і середньому стані в місцевих лікарнях і в хірургії.

За даними Colorado Public Radio, підозрювані у стрілянині затримані. Один з них 18-річний Девон Еріксон, інший – неповнолітній, його ім'я наразі не називається.

Заступник шерифа Холлі Ніколсон-Клут розповів, що поліцейські прибули до школи через дві хвилини після отримання першої інформації про стрілянину, у цей момент ще було чути постріли.

"Швидка реакція офіцерів, які прибули до школи, допомогла врятувати життя", - сказав Сперлок.

У школі STEM навчаються більше 1850 осіб – від дитсадка до 12 класу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США жертви


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Байден лідирує у рейтингу демократів-кандидатів у президенти - опитування 8 травня 2019, 05:15
Венесуела: США скасували санкції проти генерала, який перейшов на бік Гуайдо 8 травня 2019, 03:24
Помпео з неочікуваним візитом прибув в Ірак 8 травня 2019, 01:48
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, є загиблі і поранені
Коломойський заявив, що Тимошенко просила його про допомогу на виборах президента
"Символ чекаю": Коломойський повернеться після інавгурації
ГПУ готує протокол на Ситника через відпочинок у мисливських угіддях – джерела
Усі новини
здоров'я

Як схуднути в руках: 9 порад, щоб позбутися зайвого жиру

здоров'я

Коли варто перевірити слух і як його зберегти

Освіта

Як змінює життя дівчаток середня освіта