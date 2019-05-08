Двоє учнів відкрили вогонь у школі Колорадо: є жертви

Двоє школярів, озброєні пістолетами, увірвалися в науково-технічну школу Денвера, штат Колорадо, США, та відкрили вогонь, у результаті чого один учень загинув, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

За словами шерифа округу Дуглас у передмісті Денвора Тоні Сперлока, зловмисники відкрили вогонь у двох різних класах.

"Дві особи зайшли в школу STEM, пройшли глибоко всередину школи і відкрили стрілянину по студентах в двох окремих місцях", - сказав Сперлок.

У результаті нападу 18-річний школяр загинув, ще кілька жертв стрілянини перебувають у важкому і середньому стані в місцевих лікарнях і в хірургії.

За даними Colorado Public Radio, підозрювані у стрілянині затримані. Один з них 18-річний Девон Еріксон, інший – неповнолітній, його ім'я наразі не називається.

Заступник шерифа Холлі Ніколсон-Клут розповів, що поліцейські прибули до школи через дві хвилини після отримання першої інформації про стрілянину, у цей момент ще було чути постріли.

"Швидка реакція офіцерів, які прибули до школи, допомогла врятувати життя", - сказав Сперлок.

У школі STEM навчаються більше 1850 осіб – від дитсадка до 12 класу.