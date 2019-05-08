Двоє учнів відкрили вогонь у школі Колорадо: є жертви
Двоє школярів, озброєні пістолетами, увірвалися в науково-технічну школу Денвера, штат Колорадо, США, та відкрили вогонь, у результаті чого один учень загинув, ще семеро отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
За словами шерифа округу Дуглас у передмісті Денвора Тоні Сперлока, зловмисники відкрили вогонь у двох різних класах.
"Дві особи зайшли в школу STEM, пройшли глибоко всередину школи і відкрили стрілянину по студентах в двох окремих місцях", - сказав Сперлок.
У результаті нападу 18-річний школяр загинув, ще кілька жертв стрілянини перебувають у важкому і середньому стані в місцевих лікарнях і в хірургії.
За даними Colorado Public Radio, підозрювані у стрілянині затримані. Один з них 18-річний Девон Еріксон, інший – неповнолітній, його ім'я наразі не називається.
Заступник шерифа Холлі Ніколсон-Клут розповів, що поліцейські прибули до школи через дві хвилини після отримання першої інформації про стрілянину, у цей момент ще було чути постріли.
"Швидка реакція офіцерів, які прибули до школи, допомогла врятувати життя", - сказав Сперлок.
У школі STEM навчаються більше 1850 осіб – від дитсадка до 12 класу.