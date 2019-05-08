Міст у Києві "злизали" зі швейцарського проекту, за який не заплатили – ЗМІ

Концепцію пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою й Аркою дружби народів у Києві взяли з проекту швейцарських архітекторів, які отримали за нього премію на конкурсі в 2013 році, але так і не отримали жодних коштів.

Про це заявила співзасновниця швейцарської компанії "Leuppi & Schafroth Architekten" (Цюріх, Швейцарія) Стефані Шафрот, повідомляють "Наші гроші".

"Базова концепція, основні принципи проектування, форма, конструктивне рішення та матеріали були взяті з нашого проекту", - переконує швейцарський архітектор.

Концепцію пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою й Аркою дружби народів у Києві взяли безкоштовно з проекту швейцарських архітекторів?

За її словами, вони знайшли 3D візуалізації, фото і відео нинішнього мосту.

"Результати нас просто шокували", - сказала Шафрот, додавши, що проекти відрізняються лише в кількох деталях, як-то: наявність чи відсутність ліфта, або скляних елементів настилу перекриття.

Вона також додала, що швейцарці не отримали коштів за перемогу в конкурсі.

"Виграні на конкурсі кошти, які нам обіцяли виплатити протягом місяця після оголошення результатів конкурсу (травень 2013), ніколи не були виплачені", – наголосила архітектор.

Шафрот нагадала, що перше місце на конкурсі на кращий проект мостового переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у 2013 році нікому не присудили.

Натомість визначили дві другі премії – їхній проект та проект з Іспанії.

"Через три роки, у квітні 2017 року з нами зв’язалися представники Департаменту містобудування та архітектури КМДА з бажанням реалізувати наш проект. Наш проект був найдешевшим, раціональним та можливим для втілення", – переповіла Шафрот.

"Після серії листів та відеоконференц-зв’язків з групою з шести осіб з КМДА наші заплановані витрати були розкритиковані як зависокі. Київські чиновники пропонували нам близько 39 тисяч доларів за дизайн та проектно-технічну документації нашого проекту – це включно з призом, який ми виграли у 2013 році і який досі не отримали", – зазначила вона.

Шафрот додала, що оцінка вартості мосту за їхнім проектом складала трохи більше 6 мільйонів доларів, тоді як нинішня вартість столичного моста складає близько 10 мільйонів доларів.

У свою чергу київська влада запевняє, що будує міст за українським проектом.

"Розробку проекту мостового переходу виконало ТОВ "Проектні системи Лтд" згідно з виграним тендером на проектні роботи", - йдеться в повідомленні Київської адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, проекти пішохідного мосту між двома парками розроблялись ще у 2000-х роках та навіть виносились на розгляд архітектурно-містобудівної ради.

"Що стосується розповсюдженої інформації про нібито незаконне використання концепції, конструктивних рішень та проекту швейцарської архітектурної компанії, то міська адміністрація як замовник будівництва користується результатом робіт згідно проведеного тендеру. Питання, чи дійсно схожа ідея, мають вирішувати архітектори", – сказав він.

Спасибко додав, що наразі будівництво моста уже на "фінальній стадії".

"Новий міст, що з’єднає парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, плануємо відкрити до Дня Києва. Проект амбітний, є знаковим для міста та туристичної інфраструктури і стане справжньою візитівкою нашої столиці", – підсумував представник КМДА.

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