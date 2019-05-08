У Києві затримали проросійського пропагандиста: закликав до заворушень

Правоохоронці викрили у Києві проросійського пропагандиста, який за завданням кураторів з РФ готував та розповсюджував в інтернеті антиукраїнські інформаційні матеріали.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Вони (інформаційні матеріали – ред.) були у тому числі спрямовані на радикалізацію публічних акцій для ініціювання масових заворушень під час проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги", - йдеться в повідомленні.

СБУ також встановила, що агітатор адміністрував спільноти у заборонених російських соцмережах, де поширював ідеї "української псевдодержавності", розміщував публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і порушення територіальної цілісності країни.

"Відповідальність за такі протиправні дії передбачена ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) ККУ", - нагадали у службі безпеки.

У зловмисника виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської агітації.

"Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу", - підсумували в СБУ.