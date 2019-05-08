Кабмін призначив нового керівника податкової

Кабінет міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова главою Державної податкової служби.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Відзначається, що Верланова на цю посаду рекомендувала призначити Комісія з питань вищого корпусу державної служби.

Завершальний етап конкурсу відбувся 23 квітня 2019 року.

Окрім Верланова, на цю посаду на останньому етапі претендували також заступник міністра юстиції Сергій Петухов та виконавчий директор ТОВ "Стандарт-аудит" Дмитро Олексієнко.

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Нагадаємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на 2 окремих органи – митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб становитиме 24 тисячі гривень.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідована в рамках реформи податкового адміністрування.

Зазначимо, що Окружний адміністративний суд міста Києва отримав дві позовні заяви про блокування конкурсу на заміщення посади голови податкової служби.

З позовом звернувся колишній глава ДФС Роман Насіров, другий позов подав екс-глава управління Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслав Денисюк.



