Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін призначив нового керівника податкової

Середа, 8 травня 2019, 13:02
Кабмін призначив нового керівника податкової

Кабінет міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова главою Державної податкової служби.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що Верланова на цю посаду рекомендувала призначити Комісія з питань вищого корпусу державної служби. 

Завершальний етап конкурсу відбувся 23 квітня 2019 року.

Окрім Верланова, на цю посаду на останньому етапі претендували також заступник міністра юстиції Сергій Петухов та виконавчий директор ТОВ "Стандарт-аудит" Дмитро Олексієнко.

Читайте також: ДФС під блоком. Хто очолить митницю і податкову

Нагадаємо:

  • 18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на 2 окремих органи – митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.
  • 20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб становитиме 24 тисячі гривень.
  • Згідно з текстом меморандуму МВФ, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідована в рамках реформи податкового адміністрування.
  • Зазначимо, що Окружний адміністративний суд міста Києва отримав дві позовні заяви про блокування конкурсу на заміщення посади голови податкової служби.
  • З позовом звернувся колишній глава ДФС Роман Насіров, другий позов подав екс-глава управління Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслав Денисюк.


 

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівподатки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
Усі новини...
Реклама: