В Україні офіційно з'явився День батька

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Середа, 8 травня 2019, 16:19

Кабінет міністрів схвалив святкування щороку Дня батька.

Про це йдеться в указі від 8 травня на сайті уряду.

Відповідно до нього у День батька святкуватимуть кожного року у третю неділю червня.

"Реалізація акта сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей", - сказано в указі.

Нагадаємо, День матері в Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів святкування


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