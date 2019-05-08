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В Україні офіційно з'явився День батька

Середа, 8 травня 2019, 16:19
В Україні офіційно з'явився День батька

Кабінет міністрів схвалив святкування щороку Дня батька.

Про це йдеться в указі від 8 травня на сайті уряду.

Відповідно до нього у День батька святкуватимуть кожного року у третю неділю червня.

"Реалізація акта сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей", - сказано в указі.

Нагадаємо, День матері в Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівсвяткування
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