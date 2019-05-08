Нового посла США в Україні не призначено і не номіновано – ЗМІ

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Середа, 8 травня 2019, 16:42

Посол США в Україні Марі Йованович покидає посаду 20 травня, а її наступника не призначено і не номіновано.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться в колонці The Washington Postз посиланням на копію внутрішнього повідомлення Держдепу.

"Ми очікуємо на призначення тимчасово повіреного у справах США в Україні на довгий термін, до часу призначення та затвердження нового керівника Місії", - йдеться в повідомленні, яке отримали співробітники Посольства США в Україні.

У перехідний період Джозеф Пеннінгтон продовжить виконувати обов'язки тимчасово повіреного у справах США в Україні, йдеться в матеріалі.

Його автор, Джош Рогін, наводить різні заяви представників уряду США, зроблені неофіційно. Представник Держдепу сказав, що "Йованович завершує свою трирічну дипломатичну службу в Києві в 2019 році, як і планувалось". Ще один посадовець адміністрації сказав, що посол раніше планувала поїхати на початку липня, і тому її від'їзд в травні означає зміну планів.

Ще інший посадовець зазначив, що Йованович запропонували залишитись до липня, але вона вирішила поїхати раніше.

Посла США відкликають, після того, як вона стала "ціллю політичних нападок" в консервативних американських ЗМІ, сказано в матеріалі.

Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому.

Європейська правда

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Теми: США міжнародні відносини


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