Зеленський опублікував фото із зв’язковою УПА і військовим СРСР

Новообраний президент України Володимир Зеленський у День пам’яті та примирення побажав українцям миру, запорукою якого стане єдність українців.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотографію, на якій стоїть із зв’язковою Української повстанської армії і капітаном морської піхоти ВМФ СРСР.

"Іван Анікейович Залужний. 10 травня йому виповниться 101 рік. Капітан першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР, учасник Другої світової війни. Нагороджений численними орденами та медалями. Втратив єдиного внука – Івана Гутніка-Залужного під час війни на Донбасі", - розповів Зеленський про чоловіка.

"Параскева Василівна Зеленчук-Потяк. У 13 років стала зв’язковою в УПА. Передавала інформацію, провіант, плела светри", - додав він.

Зеленський написав, що у День пам’яті та примирення, ми вшановуємо та вклоняємося перед усіма, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни.

"Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру, запорукою якого стане єдність усіх українців", - додав він.

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