"Самопоміч" залишають ще 5 нардепів

Народні депутати Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошніченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко вирішили вийти з партії "Об'єднання "Самопоміч".

Про це повідомили у Facebook лідер політсили, мер Львова Андрій Садовий та одна з депутатів.

"Зустрілись з групою депутатів від "Самопомочі" - Оленою Сотник, Вікторією Войціцькою, Олександром Опанасенком, Іваном Мірошніченком. Скайпом долучився Олександр Данченко. Колеги висловили бажання надалі перейти в статус позапартійних депутатів", - пише Садовий.

За його словами, на зустрічі вони домовилися, що до кінця каденції депутати все ж залишаться у фракції "Самопоміч" у Верховній Раді.

"Домовились співпрацювати в будь-яких форматах, до яких нас приведе майбутнє. Дякую за співпрацю і нехай щастить!" - резюмує лідер партії.

Водночас одна з п’яти нардепів - Вікторія Войціцька - пояснила причини такого рішення.

За її словами, більшість членів фракції "Самопоміч" протягом року багато разів зустрічалися з керівництвом партії щодо проблемних питань, але безрезультатно.

"Зокрема, щодо відсутності прозорих процесів та прийняття рішень в партії, щодо втрати ідеологічного базису, щодо звалювання в популізм заради утримування політичного рейтингу та відсутності чіткої стратегії для України й бажання стати дійсно загальноукраїнською партією", - наводить приклади депутат.

"На жаль, жодна з запропонованих пропозицій по врегулюванню викликів та впровадження стратегії розвитку політичної сили не були реалізовані, жодні з домовленостей не виконано", - зазначає вона.

Войціцька зауважила, що на даному етапі "наше бачення шляху для захисту майбутнього українців кардинально відрізняэться від позиції партії".

"Тому політичні шляхи розходяться, що не виключає плідної співпраці в інших форматах й нашого перебування у фракції "Самопоміч" до завершення повноважень, які нам делегували люди", - додала вона.

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