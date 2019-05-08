Росіянин, якого не пустили в Україну, влаштував в аеропорту дебош

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Середа, 8 травня 2019, 21:39

Кремезний 39-річний росіянин, якого не пустили в Україну на пункті пропуску в аеропорту "Київ", почав кидатися на прикордонників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба на своєму каналі в Youtube.

За словами прикордонників, громадянин РФ, який, здавалося, був на підпитку, не зміг вказати мети своєї подорожі в Україну, тож його і не пропустили.

"У відповідь росіянин почав агресивно поводитись та викрикувати образи щодо держави та співробітників Держприкордонслужби України", - йдеться в повідомленні.

На вимогу заспокоїтись чоловік не реагував та продовжував агресивно поводитись, ображаючи прикордонника грубою лайкою.

Врешті-решт охоронці кордону схопили хулігана.

"За злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця на правопорушника складено протокол за ст. 185-10. Росіянину заборонено в’їзд на територію Україну на три роки. Після завершення всіх процесуальних дій росіянина буде примусово видворено до Росії", - кажуть у ДПСУ.

Українська правда

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Теми: кордон Росія надзвичайна подія Київ авіа


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