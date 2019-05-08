Детективи НАБУ зі справи Гладковського відбулися попередженням і доганою

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Середа, 8 травня 2019, 22:53

Національне антикорупційне бюро притягло до дисциплінарної відповідальності двох детективів головного підрозділу НАБУ, яких викрили на перешкоджанні діяльності адвоката.

Про це повідомляє прес-служба бюро.

До одного з них, який є керівником відділу детективів, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність. Іншому детективу цього ж відділу оголошено догану.

"Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто працівника управління спеціальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні накази директор Нацбюро Артем Ситник підписав 3-6 травня.

У НАБУ розповіли, що події, які стали приводом для притягнення детективів до дисциплінарної відповідальності, відбулись у лютому 2019 року. Після цього бюро провело службове розслідування і дисциплінарна комісія визначила вид покарання.

"Ми проаналізували ситуацію, що склалася, обговорили її з представниками адвокатської спільноти під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз’яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами", — зазначив Ситник.

Нагадаємо:

  • Раніше Національне антикорупційне бюро заявило, що завершило службове розслідування щодо можливої причетності своїх співробітників до корупції в оборонній сфері.
  • Видання "Bihus.info" у лютому-березні оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • НАБУ розпочало службове розслідування і відсторонило детективів, про яких йшлось у матеріалі журналістів.
  • Крім того, у НАБУ заявили, що вже займалися деякими фактами корупції в оборонній сфері, які викладено у розслідуванні ЗМІ. 

Українська правда

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Теми: НАБУ


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