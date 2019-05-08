Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ винесла попередження і догану детективам за перешкоджання адвокату

Середа, 8 травня 2019, 22:53

Національне антикорупційне бюро притягло до дисциплінарної відповідальності двох детективів головного підрозділу НАБУ, яких викрили на перешкоджанні діяльності адвоката.

Про це повідомляє прес-служба бюро.

До одного з них, який є керівником відділу детективів, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність. Іншому детективу цього ж відділу оголошено догану.

"Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто працівника управління спеціальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні накази директор Нацбюро Артем Ситник підписав 3-6 травня.

У НАБУ розповіли, що події, які стали приводом для притягнення детективів до дисциплінарної відповідальності, відбулись у лютому 2019 року. Після цього бюро провело службове розслідування і дисциплінарна комісія визначила вид покарання.

"Ми проаналізували ситуацію, що склалася, обговорили її з представниками адвокатської спільноти під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз’яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами", — зазначив Ситник.

Як повідомляла "Асоціація правників України", конфлікт між працівниками НАБУ та адвокатом компанії VB Partners Денисом Шкаровським трапився 25 січня під час обшуку у свідка в одній з розслідуваних справ.

Тоді у адвоката відібрали телефон, на який він знімав відео проведення обшуку працівниками НАБУ.

Початково новина УП мала заголовок "Детективи НАБУ зі справи Гладковського відбулися попередженням і доганою". Пізніше з'ясувалося, що дана справа не стосується Укроборонпрому. Просимо вибачення за неточність.

Українська правда
Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: