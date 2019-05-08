Національне антикорупційне бюро притягло до дисциплінарної відповідальності двох детективів головного підрозділу НАБУ, яких викрили на перешкоджанні діяльності адвоката.

Про це повідомляє прес-служба бюро.

До одного з них, який є керівником відділу детективів, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність. Іншому детективу цього ж відділу оголошено догану.

"Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто працівника управління спеціальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні накази директор Нацбюро Артем Ситник підписав 3-6 травня.

У НАБУ розповіли, що події, які стали приводом для притягнення детективів до дисциплінарної відповідальності, відбулись у лютому 2019 року. Після цього бюро провело службове розслідування і дисциплінарна комісія визначила вид покарання.

"Ми проаналізували ситуацію, що склалася, обговорили її з представниками адвокатської спільноти під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз’яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами", — зазначив Ситник.

Нагадаємо: