Звіт НБУ: обмеження на валютному ринку будуть поступово скасовуватися

Наявні на сьогодні заходи захисту на валютному ринку є актуальними для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності. Водночас Національний банк і надалі продовжуватиме поступову лібералізацію валютного ринку.

Про це йдеться у Звіті Національного банку про запровадження заходів захисту, підготовленого відповідно до вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" для звітування перед суспільством щодо процесу руху до повної свободи проведення валютних операцій, повідомляє прес-служба НБУ.

В НБУ зазначили, що усі обмеження, які досі зберігаються на валютному ринку, були введені до 2016 року. Цьому передували накопичення суттєвих макроекономічних дисбалансів упродовж 2010‒2013 років, анексія Росією Криму та розгортання воєнного конфлікту на Сході у 2014–2015 роках та запровадження торговельних обмежень з боку РФ.

Ці події стали причиною кількох хвиль значної девальвації гривні з одночасним підвищенням попиту на іноземну валюту і поглибленням її дефіциту впродовж 2014–2015 років. Для відновлення макрофінансової стабільності Національний банк розширив перелік заходів захисту на валютному ринку, спрямованих на запобігання відпливу капіталу, стабілізацію попиту на іноземну валюту і валютних надходжень.

"Запровадження цих заходів дало змогу відновити економічний розвиток держави. Упродовж 2016‒2018 років ВВП України стійко зростав. Споживча інфляція скоротилася з 43,3% на кінець 2015 року до 9,8% на кінець 2018 року. Міжнародні резерви за цей період суттєво зросли і утримуються на рівні понад 20 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні НБУ.

Водночас, попри поліпшення основних економічних показників і стабілізацію фінансової системи, певні ризики для макроекономічної стабільності зберігаються, тому, вказують в НБУ, подовження частини заходів захисту на валютному ринку є необхідним.

"Курс на подальшу лібералізацію валютного ринку є безальтернативним. Наша кінцева мета – вільний рух капіталу без будь-яких валютних обмежень", - йдеться у звіті.

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