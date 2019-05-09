День перемоги: під Кривим Рогом люди в балаклавах закидали камінням автобуси

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Четвер, 9 травня 2019, 10:35

На Дніпропетровщині біля Кривого Рогу невідомі закидали камінням два автобуси.

Як повідомляє поліція області, хуліганські дії сталися 9 травня близько 6-ї години ранку в районі зупинки с. Новоселівка на трасі Кривий Ріг – Дніпро.

"Наразі встановлено, що під час руху двох автобусів з м. Кривий Ріг до м. Дніпро невідомі особи почали кидати по транспортним засобам камінням. В результаті було пошкоджені лобові та задні скло", - повідомили в поліції.

 
Фото прес-служби "Опозиційного блоку"

Проводиться опитування свідків події та встановлення осіб, які можуть бути причетні до хуліганських дій.

"Поліція звертається до всіх учасників масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не допускати провокацій та дотримуватись закону", - йдеться в повідомленні.

 

У той же час, прес-служба "Опозиційного блоку" повідомила, що під Кривим Рогом біля села Широке невідомі у балаклавах закидали камінням людей, які прямували на святкування Дня Перемоги.

Українська правда

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Теми: Кривий Ріг поліція День Перемоги


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