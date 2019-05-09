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У Києві проходить акція "Безсмертний полк"

Четвер, 9 травня 2019, 10:58
У Києві проходить акція Безсмертний полк
Liga.net

У Києві розпочалася акція "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", яка є частиною мережі акцій "Безсмертного полку".

Як повідомляє "Громадське", станом на 10:00 на акції зібралися близько 300-400 людей. Багато учасників акції — літні люди, але є і молодь.

Повідомляється, що на захід прийшли депутат Євген Мураєв та керівник фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський. Пізніше долучилися депутат Юрій Бойко та лідер "Комуністичної партії України" Петро Симоненко.

 
liga.net

Одного учасника акції намагалися затримати через зображення георгіївської стрічки на портреті, який чоловік ніс у руках.

Забезпечують правопорядок під час маршу близько 2 тисяч правоохоронців – приблизно стільки ж, як минулого року.

У той же час, на Софійській площі в центрі Києва проходить акція, організована Радикальною партією Олега Ляшка з нагоди Дня перемоги.

Як передає "Інтерфакс-Україна", на Софійській площі зібралося близько 200 чоловік. Багато учасників заходу прийшли з фотографіями українських бійців, які загинули на Донбасі через агресію РФ.

В акції беруть участь народні депутати з фракції Радикальної партії на чолі з Ляшком.

Багато учасників заходу тримають українські державні прапори.

Після невеликого мітингу біля пам'ятника Богдану Хмельницькому учасники акції проведуть ходу до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє поліція Києва, у четвер у столиці заплановано проведення декількох акцій, присвячених Дню перемоги.

"Відповідно до поданих заявок, у заходах візьмуть участь близько 10 тисяч громадян. Наймасовіші акції відбудуться у центральній частині Києва на Софіївській площі та поблизу станції метро Арсенальна", - йдеться в повідомленні.

Правопорядок забезпечуватимуть близько двох тисяч поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

"Перед початком акцій вибухотехніки та кінологи обстежили усі місця проведення наймасовіших заходів, а біля станції метро "Арсенальна" діє особливий пропускний режим: поліцейські проводять поверхневий огляд громадян, аби не допустити провокацій та порушень правопорядку" - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він також звернув увагу громадян на заборону використання символіки тоталітарних режимів.

Українська правда

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Теми: День ПеремогиКиївакції
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