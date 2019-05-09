Зеленський: Ніхто не має права приватизувати перемогу

81188 переглядів
Четвер, 9 травня 2019, 11:57
Володимир Зеленський/Facebook

Новообраний президент Володимир Зеленський підкреслює, що ніхто не має права приватизувати перемогу у Другій світовій війні.

Про це він написав у четвер на своїй сторінці в Facebook.

"Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу – величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців", - наголосив Зеленський.

Він повідомив, що в цей день перебуває в Кривому Розі на могилі свого дідуся Семена Зеленського, який пройшов усю війну.

"Сьогодні – 9 травня. Це наш День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом – і переміг. Просто вдячні усім – за можливість народитися й жити", - додав переможець виборів.

Нагадаємо:

  • У грудні 2010 року президент Росії Володимир Путін заявив, що перемога у Другій світовій війні могла бути отримана й без участі України.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський День Перемоги


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фото Зеленського з ветеранами сподобалось В'ятровичу 8 травня 2019, 22:32
У Держдепі оцінили реакцію Зеленського на паспортний указ Путіна 8 травня 2019, 22:03
На інавгурацію Зеленського приїде "найвище представництво" США - Волкер 8 травня 2019, 18:50
Усі новини
Головні новини
У Порошенка відповіли Зеленському: Україна – не номер у єгипетському готелі
Зеленський звернувся до Ради: Ви повинні зупинити політичні судоми кульгавої качки
34 судді Окружного адмінсуду Києва не прийшли на іспит: усі захворіли
Адвокат Трампа збирається в Україну на зустріч із Зеленським
Усі новини
рейтинги

10 найкращих міст світу для любителів їжі

дослідження

Пиво після вина чи вино після пива?

Досвід

Як це – тримати хижака в домі