Зеленський: Ніхто не має права приватизувати перемогу
Новообраний президент Володимир Зеленський підкреслює, що ніхто не має права приватизувати перемогу у Другій світовій війні.
Про це він написав у четвер на своїй сторінці в Facebook.
"Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу – величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців", - наголосив Зеленський.
Він повідомив, що в цей день перебуває в Кривому Розі на могилі свого дідуся Семена Зеленського, який пройшов усю війну.
"Сьогодні – 9 травня. Це наш День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом – і переміг. Просто вдячні усім – за можливість народитися й жити", - додав переможець виборів.
Нагадаємо:
- У грудні 2010 року президент Росії Володимир Путін заявив, що перемога у Другій світовій війні могла бути отримана й без участі України.
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