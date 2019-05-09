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Зеленський: Ніхто не має права приватизувати перемогу

Четвер, 9 травня 2019, 11:57
Зеленський: Ніхто не має права приватизувати перемогу
Володимир Зеленський/Facebook

Новообраний президент Володимир Зеленський підкреслює, що ніхто не має права приватизувати перемогу у Другій світовій війні.

Про це він написав у четвер на своїй сторінці в Facebook.

"Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу – величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців", - наголосив Зеленський.

Він повідомив, що в цей день перебуває в Кривому Розі на могилі свого дідуся Семена Зеленського, який пройшов усю війну.

"Сьогодні – 9 травня. Це наш День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом – і переміг. Просто вдячні усім – за можливість народитися й жити", - додав переможець виборів.

Нагадаємо:

  • У грудні 2010 року президент Росії Володимир Путін заявив, що перемога у Другій світовій війні могла бути отримана й без участі України.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДень Перемоги
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