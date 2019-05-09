Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Безсмертний Грут": у Києві провели акцію-пародію

Четвер, 9 травня 2019, 12:29

У центрі Києва 100-150 людей взяли участь в акції "Безсмертний Грут" на противагу маршу "Безсмертного полку", приуроченому до Дня перемоги.

Як повідомляє "Громадське", організувало акцію об’єднання "Демократична сокира".

 

Учасники акції вигукували традиційні гасла "Слава Україні — героям слава", а також "Слава Таносу — смерть ворогам", "Месники з народом", "Валар моргуліс — Валар дахаріс", "Свободу Вінтерфелу", "Північ наступає" та інші відсилки до популярних фільмів і серіалів.

 

Вони тримали в руках зображення героїв фільмів Marvel, стилізовані під ветеранські фото.

"Я прийшла сюди висловити своє невдоволення тим, що в Україні проходить пропагандистська, російськоорієнтована акція "Безсмертний полк". Це до вшанування пам’яті героїв України, які померли за захист української землі під час Другої світової війни не має жодного стосунку. Ми сьогодні не маємо танцювати і святкувати, бо війна – це смерть", - зазначила одна з учасниць акції Ірина.

 

Вона додала, що акція має на меті виконувати місію контрпропаганди.

 

Як повідомляє "Укрінформ", правоохоронці стали кордоном між учасниками акції, організованої "Демократичною сокирою", та маршем "Безсмертного полку".

Зазначається, що пізніше учасники ходи "Безсмертний полк" провели мітинг в Парку Слави. Вони згадали загиблих і провели хвилину мовчання, а потім поклали квіти до пам'ятника Невідомому солдату.

Учасники маршу вигукують "Фашизм не пройдет", "Донбасс, мы с тобой". У відповідь учасники альтернативної акції скандують: "Комуняку - на гілляку", "СРСР - тюрма народів".

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: