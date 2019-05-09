Під Севастополем розбили пам'ятник загиблим на війні кримським татарам

У селі Орловка (Мамашай) під Севастополем у ніч на 9 травня вандали розбили пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.

Про це повідомляє сторінка Crimean Tatars у Facebook.

Зазначається, що 6 травня в Орловці був оновлений пам'ятник героям війни, що стояв із 60-х років.

"Силами та на кошти місцевої кримськотатарської громади він був доповнений двома гранітними плитами. Раніше на пам'ятнику були висічені імена тільки 6 загиблих, і серед них - жодного кримськотатарського", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на оновлених плитах пам'ятника тепер імена 64 загиблих на війні жителів Мамашая, серед яких 57 - кримські татари.

Однак уже в ніч на 9 травня вандали розбили гранітні плити.

Разом з тим, у Павлоградському районі Дніпропетровської області невідомі пошкодили монумент пам’яті Воїнам Другої світової війни.

Як повідомляє поліція області, о 10:50 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від мешканця с. Межиріч Павлоградського району про те, що в ніч на 9 травня невідомі особи пошкодили монумент пам’яті Воїнам Другої світової війни.

Відомості про подію внесені до журналу єдиного обліку в Павлоградському відділі поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).