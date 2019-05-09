Двох затриманих восени українських рибалок відпустили додому - РФ

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Четвер, 9 травня 2019, 17:41

Українські рибалки, затримані на озері Сиваш у вересні 2018 року "за незаконне перетинання російського кордону", повернулися додому.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це заявила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

"Вчора (8 травня - ред.) громадяни України - рибалки Руслан Кондратюк та Андрій Морозов, затримані 10 вересня 2018 року за незаконний перетин держкордону РФ, звільнені з-під варти і в даний час вже перебувають на батьківщині", - йдеться у заяві Москалькової, яку оприлюднено 9 травня. 

"Москалькова і уповноважений РФ з прав людини в Криму Людмила Лубіна постійно контролювали умови утримання і дотримання прав громадян України, яких утримували у пенітенціарних установах Росії, неодноразово, спільно з віце-президентом Європейського інституту омбудсмена Ніною Карпачовою, вони відвідували українських моряків в СІЗО Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,

  • Двоє громадян України були затримані російськими прикордонниками на озері Сиваш 10 вересня 2018 р.
  • За повідомленням ФСБ, чоловіків звинуватили у незаконному перетині кордону і "затримали на 48 годин, щоб підтвердити їх особи". Імен затриманих у ФСБ не називали.
  • У ФСБ стверджували, що громадяни України під час риболовлі "вирішили навмисно причалити до берега Криму для налагодження дружніх стосунків та обміну досвідом з кримськими рибалками".
  • В українській Держприкордонслужбі заявили, що рибалки потрапили на територію окупованого Росією Криму через проблеми з двигуном човна. Інформації про місцеперебування рибалок не було, повідомлення від російської сторони про те, що з човном сталася аварія, також не надходило. 

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Теми: Росія Крим полонені


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