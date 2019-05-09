Лідер угорського "Йоббіка" пообіцяв Закарпаттю підтримати "автономію від Києва"

Лідер угорської праворадикальної націоналістичної партії "Йоббік" Томаш Шнайдер в ході приватного візиту на Закарпаття заявив про підтримку "автономії регіону" від Києва.

Як повідомляє Mukachevo.net, про це Шнайдер заявив під час візиту на Берегівщину.

За словами Шнайдера, у довгостроковій перспективі "гарним рішенням було би, якби Закарпаття отримало автономію, аби вирішувати найважливіші питання одразу на місці, а не чекати, коли надійде чергове рішення від Києва".

"Шнайдер наголосив саме на територіальній автономії Закарпаття, яка має передбачати також економічну автономію, мовляв, щоб гроші, зароблені на Закарпатті, залишалися у регіоні, а не йшли до Києва", - пише видання.

При цьому у ЗМІ нагадали, що за підсумками 2017 року Закарпатська область на 73% є дотаційною, "відтак слова угорського політика виглядають відвертим популізмом".