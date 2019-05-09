Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова СБУ став "героєм" та отримав від Порошенка "Золоту зірку"

Четвер, 9 травня 2019, 18:17
Голова СБУ став героєм та отримав від Порошенка Золоту зірку

Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання "Герой України". 

Відповідний указ, підписаний президентом 9 травня, оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Також Грицак удостоєний ордена "Золота Зірка".

Главу СБУ нагороджено "за самовіддане служіння українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у документі. 

Окрім того глава держави посмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" громадському діячу, волонтеру, учаснику Революції Гідності Дмитру Гончаренку та полковнику Андрію Соколенку

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУПорошенконагороди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: