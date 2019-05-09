Голова СБУ став "героєм" та отримав від Порошенка "Золоту зірку"
Четвер, 9 травня 2019, 18:17
Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання "Герой України".
Відповідний указ, підписаний президентом 9 травня, оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Також Грицак удостоєний ордена "Золота Зірка".
Главу СБУ нагороджено "за самовіддане служіння українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у документі.
Окрім того глава держави посмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" громадському діячу, волонтеру, учаснику Революції Гідності Дмитру Гончаренку та полковнику Андрію Соколенку.
Українська правда