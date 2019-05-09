Голова СБУ став "героєм" та отримав від Порошенка "Золоту зірку"

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Четвер, 9 травня 2019, 18:17

Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання "Герой України". 

Відповідний указ, підписаний президентом 9 травня, оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Також Грицак удостоєний ордена "Золота Зірка".

Главу СБУ нагороджено "за самовіддане служіння українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у документі. 

Окрім того глава держави посмертно присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" громадському діячу, волонтеру, учаснику Революції Гідності Дмитру Гончаренку та полковнику Андрію Соколенку

Українська правда

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Теми: СБУ Порошенко нагороди


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