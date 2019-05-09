Соціолог: 9 травня одне з улюблених свят українців, хоч у регіонах ставлення різниться

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні лишається одним з улюблених свят українців, хоча ставлення до нього суттєво відрізняється за регіонами України та віком.

Про це в ефірі програми Громадського "Нині вже" повідомив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

За його словами, у 2013 році 40% населення називали День перемоги святом, яке найбільше поважають або яке подобається.

"Зараз - 35%, цей день продовжує залишатися одним з найповажніших", - зазначив Паніотто.

За даними експертів, за важливістю для українців День перемоги посідає 4 місце після Великодня та Різдва, які вважають важливими понад 80% українців, Нового року (75%) та 8 березня (43%). Четверту позицію День перемоги ділить з релігійним святом Трійці.

Найбільшу підтримку День перемоги має серед людей старших за 60 років (45%), а серед людей до 39 років рівень цієї підтримки сягає лише 28%.

У західних регіонах 11% громадян визначають День перемоги як одне з найповажніших або улюблених свят, у центрі - 36%, на півдні - 49%, на сході - 55%.

На думку експерта, така різниця у відношенні до свята пояснюється історичними умовами.

"У центрі, на півдні та сході набагато більше людей, які самі або ж їхні родичі брали участь у війні та святкували багато років День перемоги", - зазначив соціолог.