Політв'язня Кольченка на травневі свята відправили у ШІЗО

Українського політв'язня Олександра Кольченка на тривалі травневі свята відправили у штрафний ізолятор у зв'язку з передсвятковим "посиленням режиму".

Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур, пише "Укрінформ".

За словами правозахисниці, "правила" у російських в'язницях передбачають посилення режиму у зв'язку зі святковими днями. При цьому усіх засуджених, які мають "тяжкі" статті, "прибирають із зони з профілактичною метою".

"9 травня Саша Кольченко традиційно відбуває термін у СІЗО, як кожен "червоний день" календаря. Начебто, завтра, 10 травня, його збираються випустити. Дізнаємося, очевидно, 13 травня, коли до нього має потрапити наш адвокат", - розповіла Щур.

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