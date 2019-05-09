Політв'язня Кольченка на травневі свята відправили у ШІЗО

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Четвер, 9 травня 2019, 23:42

Українського політв'язня Олександра Кольченка на тривалі травневі свята відправили у штрафний ізолятор у зв'язку з передсвятковим "посиленням режиму".

Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур, пише "Укрінформ". 

За словами правозахисниці, "правила" у російських в'язницях передбачають посилення режиму у зв'язку зі святковими днями. При цьому усіх засуджених, які мають "тяжкі" статті, "прибирають із зони з профілактичною метою".

"9 травня Саша Кольченко традиційно відбуває термін у СІЗО, як кожен "червоний день" календаря. Начебто, завтра, 10 травня, його збираються випустити. Дізнаємося, очевидно, 13 травня, коли до нього має потрапити наш адвокат", - розповіла Щур.

Нагадаємо,

  • Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова - до 20.
  • Кольченка утримують у виправній колонії №6 у російському м.Копейськ.
  • У січні 2019 року Європейський суд з прав людини повернув пріоритетний порядок розгляду справи українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка. 

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Теми: політв'язні Росія


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