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Партія Тарути йтиме на вибори разом із "Батьківщиною"

Субота, 1 червня 2019, 00:45

Лідер партії "Основа" Сергій Тарута заявив, що політсила на позачерговому з'їзді прийняла рішення про спільний похід на позачергові вибори до Верховної Ради разом із партією "Батьківщина".

Про це повідомляє прес-служба партії "Основа".

"Насамперед йдеться про об'єднання ідеологічних платформ партії "Основа" та "Батьківщина" в економічному розділі та у розділі про відновлення миру в країні. Також партії будуть координувати та узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди у загальнонаціональному та мажоритарних округах", - зазначив Тарута.

За його словами, Юлія Тимошенко - достойна кандидатура для того, щоб очолити наступний уряд.

Голова партії "Основа" Андрій Ніколаєнко додав, що партії будуть формувати спільний список кандидатур, виходячи з принципу включення до нього найбільш рейтингових та авторитетних осіб, рекомендованих та узгоджених політрадами "Батьківщини" та "Основи".

Нагадаємо:

  • Перед першим туром президентських виборів кандидат у президенти Сергій Тарута заявив про об'єднання зусиль із Юлією Тимошенко, але залишився у бюлетенях і отримав мізерну підтримку.
  • Тимошенко за результатом першого туру стала третьою – і в другий тур виборів не пройшла.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТарутаБатьківщинавибори
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