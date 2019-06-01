Партія Тарути йтиме на вибори разом із "Батьківщиною"
Лідер партії "Основа" Сергій Тарута заявив, що політсила на позачерговому з'їзді прийняла рішення про спільний похід на позачергові вибори до Верховної Ради разом із партією "Батьківщина".
Про це повідомляє прес-служба партії "Основа".
"Насамперед йдеться про об'єднання ідеологічних платформ партії "Основа" та "Батьківщина" в економічному розділі та у розділі про відновлення миру в країні. Також партії будуть координувати та узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди у загальнонаціональному та мажоритарних округах", - зазначив Тарута.
За його словами, Юлія Тимошенко - достойна кандидатура для того, щоб очолити наступний уряд.
Голова партії "Основа" Андрій Ніколаєнко додав, що партії будуть формувати спільний список кандидатур, виходячи з принципу включення до нього найбільш рейтингових та авторитетних осіб, рекомендованих та узгоджених політрадами "Батьківщини" та "Основи".
Нагадаємо:
- Перед першим туром президентських виборів кандидат у президенти Сергій Тарута заявив про об'єднання зусиль із Юлією Тимошенко, але залишився у бюлетенях і отримав мізерну підтримку.
- Тимошенко за результатом першого туру стала третьою – і в другий тур виборів не пройшла.