Справа MH17: Нідерланди вимагають пояснень від Малайзії через заяву про роль РФ
Уряд Нідерландів зажадав роз'яснень від Малайзії у зв'язку з останніми заявами прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада, який поставив під сумнів вину Росії у катастрофі MH17.
Про це повідомляє NOS.
Уряд Нідерландів звернувся до Малайзії з проханням роз'яснити останні заяви прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада. На цьому тижні в малайзійських ЗМІ він поставив під сумнів відповідальність Росії за катастрофу MH17", - йдеться в повідомленні.
Перед цим глава уряду Малайзії Махатхір Мохамад заявив, що хотів би бачити більш переконливі докази того, що саме Росія збила пасажирський літак МН17.
Нагадаємо:
- У травні минулого року Нідерланди і Австралія поклали на Росію відповідальність за її роль у збитті "Боїнга" в небі над Донбасом.
- 24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
- Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.
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