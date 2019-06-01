Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа MH17: Нідерланди вимагають пояснень від Малайзії через заяву про роль РФ

Субота, 1 червня 2019, 01:17
Справа MH17: Нідерланди вимагають пояснень від Малайзії через заяву про роль РФ

Уряд Нідерландів зажадав роз'яснень від Малайзії у зв'язку з останніми заявами прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада, який поставив під сумнів вину Росії у катастрофі MH17.

Про це повідомляє NOS.

Уряд Нідерландів звернувся до Малайзії з проханням роз'яснити останні заяви прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада. На цьому тижні в малайзійських ЗМІ він поставив під сумнів відповідальність Росії за катастрофу MH17", - йдеться в повідомленні.

Перед цим глава уряду Малайзії Махатхір Мохамад заявив, що хотів би бачити більш переконливі докази того, що саме Росія збила пасажирський літак МН17.

Нагадаємо:

  • У травні минулого року Нідерланди і Австралія поклали на Росію відповідальність за її роль у збитті "Боїнга" в небі над Донбасом.
  • 24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
  • Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.

"Українська правда" у Threads

Теми: НідерландиРосіяMH17
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Нідерланди
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Коаліційний уряд Нідерландів розпався через суперечки щодо міграції – ЗМІ
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України
Останні новини
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
Усі новини...
Реклама: