Справа MH17: Нідерланди вимагають пояснень від Малайзії через заяву про роль РФ

Уряд Нідерландів зажадав роз'яснень від Малайзії у зв'язку з останніми заявами прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада, який поставив під сумнів вину Росії у катастрофі MH17.

Про це повідомляє NOS.

Уряд Нідерландів звернувся до Малайзії з проханням роз'яснити останні заяви прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада. На цьому тижні в малайзійських ЗМІ він поставив під сумнів відповідальність Росії за катастрофу MH17", - йдеться в повідомленні.

Перед цим глава уряду Малайзії Махатхір Мохамад заявив, що хотів би бачити більш переконливі докази того, що саме Росія збила пасажирський літак МН17.

Нагадаємо: