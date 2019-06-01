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У Вашингтоні хочуть надати Україні статус головного союзника США

Субота, 1 червня 2019, 11:07
У Вашингтоні хочуть надати Україні статус головного союзника США

У Палаті представників Конгресу США представили законопроект, який передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посольство України у США.

"Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від часу набуття даним документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів" - йдеться у повідомленні диппредставництва. 

У 2014 році надання такого статусу Україні домагався тодішній президент Петро Порошенко, однак його американський коллега Барак Обама, попри рішення комітету Сенату, відмовив.

На сьогодні такий статус мають принаймні 15 країн.

Співавторами законопроекту виступили керівники Комітету із закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол, а також голова та співголова Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики і довкілля даного Комітету, демократ Віліам Кітінг та республіканець Адам Кінзінгер.

"Високо цінуємо міцну двопартійну і двопалатну підтримку України у Конгресі США. Представлений законопроект вважаємо новим важливим кроком, спрямованим на поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства у боротьбі з російською агресією" - заявили у посольстві України у США.

Теми: СШАУкраїна
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