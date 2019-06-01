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Шахраї підробляли ліки для онкохворих: трьох затримано, фальсифікат на мільйони вилучено

Субота, 1 червня 2019, 11:36

За фактом фальсифікації ліків для онкохворих затримано троє осіб, в ході обшуків вилучено підроблені медикаменти на мільйони гривень. 

Про це повідомили у прес-службі ГПУ.  

В ході досудового розслідування за ч.2 ст. 321-1, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 368 КК України встановлено, що громадянин Б. спільно з іншими громадянами України та іноземцями здійснює доставку на територію України фальсифікованого онкопрепарату Keytruda (виробник США і Австрія) та його кустарне виготовлення і подальшу реалізацію на території України і за її межами.

"Після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda на близько 7 тисяч доларів трьох осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України", - повідомили у Генпрокуратурі. 

Першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру, та проведення обшуків тривають. 

Українська правда
Теми: здоров'яГенпрокуратуракримінал
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