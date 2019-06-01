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В Росії стався вибух на заводі з виробництва авіабомб, є постраждалі

Субота, 1 червня 2019, 14:01
В Росії стався вибух на заводі з виробництва авіабомб, є постраждалі

У російському м.Дзержинськ (Нижньогородська обл.) внаслідок серії вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал" постраждали 27 осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я Нижньогородської області. 

Зазначається, що за медичною допомогою після вибухів на "Кристалі" звернулися 27 осіб.

Раніше РІА Новости з посиланням на дані регіональної влади повідомило про  19 постраждалих.

За інформацією регіонального управління МОЗ, більшість постраждалих зазнали "осколкових поранень легкого і середнього ступеня тяжкості".

Заступник губернатора Нижегородської області Дмитро Краснов заявив, що двоє людей вважаються зниклими без вісті після вибуху.

Один з цехів заводу площею 110 кв.м. повністю зруйновано. 

Російський "Інтерфакс" з посиланням на джерела повідомляє, що в цеху, де стався вибух, вироблялися фугасні авіабомби та компоненти для них, боєприпаси зберігалися у тому ж приміщенні.

За попередніми даними, причиною вибуху стало порушення технологічного процесу, небезпека повторних вибухів зберігається, повідомив представник екстрених служб регіону.

За повідомленнями очевидців, в радіусі декількох кілометрів вибуховою хвилею винесло шибки у вікнах будинків.

"Епіцентр вибуху був у цеху з виробництва полімерів, також там зберігалися готові авіаційні бомби. Тут виробляють одну з найпотужніших авіабомб ФАБ-500. В цехах вирує вогонь. Охорона заводу відмовляється пускати на територію пожежників і рятувальників на" закритий об'єкт ", - повідомляє "Шаден" у Твіттері.

За даними ЗМІ, більшість постраждалих - мешканці навколишніх будинків, що постраждали від осколків вибитих вікон. 

Співробітники служби безпеки заводу оточили територію підприємства, Росспоживнагляд організував дослідження атмосферного повітря у зоні житлових будинків.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіявибухжертви
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