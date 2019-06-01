В Росії стався вибух на заводі з виробництва авіабомб, є постраждалі
У російському м.Дзержинськ (Нижньогородська обл.) внаслідок серії вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал" постраждали 27 осіб.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані міністерство охорони здоров'я Нижньогородської області.
Зазначається, що за медичною допомогою після вибухів на "Кристалі" звернулися 27 осіб.
Раніше РІА Новости з посиланням на дані регіональної влади повідомило про 19 постраждалих.
За інформацією регіонального управління МОЗ, більшість постраждалих зазнали "осколкових поранень легкого і середнього ступеня тяжкості".
Заступник губернатора Нижегородської області Дмитро Краснов заявив, що двоє людей вважаються зниклими без вісті після вибуху.
Один з цехів заводу площею 110 кв.м. повністю зруйновано.
Російський "Інтерфакс" з посиланням на джерела повідомляє, що в цеху, де стався вибух, вироблялися фугасні авіабомби та компоненти для них, боєприпаси зберігалися у тому ж приміщенні.
За попередніми даними, причиною вибуху стало порушення технологічного процесу, небезпека повторних вибухів зберігається, повідомив представник екстрених служб регіону.
За повідомленнями очевидців, в радіусі декількох кілометрів вибуховою хвилею винесло шибки у вікнах будинків.
"Епіцентр вибуху був у цеху з виробництва полімерів, також там зберігалися готові авіаційні бомби. Тут виробляють одну з найпотужніших авіабомб ФАБ-500. В цехах вирує вогонь. Охорона заводу відмовляється пускати на територію пожежників і рятувальників на" закритий об'єкт ", - повідомляє "Шаден" у Твіттері.
За даними ЗМІ, більшість постраждалих - мешканці навколишніх будинків, що постраждали від осколків вибитих вікон.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) 1 червня 2019 р.
Количество пострадавших при взрывах на заводе «Кристал» в Дзержинске увеличилось до 27 человек, большинство из них – жители окрестных домов, пострадавшие от осколков выбитых стёкол. pic.twitter.com/x7yhVanmBT— Шаден (@ShadenFM) 1 червня 2019 р.
Співробітники служби безпеки заводу оточили територію підприємства, Росспоживнагляд організував дослідження атмосферного повітря у зоні житлових будинків.
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