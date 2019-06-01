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Зеленський розширив структуру АП посадами своїх помічників і представників

Субота, 1 червня 2019, 15:22

Президент України Володимир Зеленський ввів до структури АП посади свого першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря та представників президента.

Відповідні зміни внесено указом №347/2019 від 31 травня. 

Раніше з цих посад в структуру АП входили тільки радник і прес-секретар президента.

Зміни внесено до затвердженого від 2 квітня 2010 року Положення про Адміністрацію президента України та до указу від 14 липня 2014 року "Питання адміністрації президента України".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАдміністрація президента
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