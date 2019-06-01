Поліцейські Київщини могли стріляти в голову 5-річній дитині – ДБР

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.

Як повідомляє прес-служба ДБР, за попередньою інформацією 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницька ЦРЛ" доставлено хлопчика із тілесними ушкодженнями у виді тяжкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки.

Працівники поліції стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч місця свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності підслизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.

"Згідно проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови. Враховуючи отриману інформацію, поліцейські провели додатковий огляд місця події, в ході якого за 70-150 м. виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчика та банки", - йдеться в повідомленні.

"Встановлено, що до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області", - заявили в ДБР.

Слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У рамках кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки за місцем проживання поліцейських, в ході яких вилучено патрони та іншу зброю.

"Слідчими ДБР готується затримання двох поліцейських в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також повідомлення про підозру у вчинені замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, поліція Київщини у суботу зранку повідомила, що поліцейські проводять розслідування за фактом поранення 5-річного хлопчика.

"Встановлено, що травму дитина отримала на подвір’ї за місцем проживання у місті Переяслав-Хмельницький. Наразі хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні, за його життя борються лікарі", - йшлося в повідомленні.

Зазначалося, що у дитини тяжке поранення голови, відкрита черепно-мозкова травма.

Пізніше в поліції повідомили, що "вжитими заходами слідчих та оперативних працівників поліції вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу".

У свою чергу департамент охорони здоров'я Київської ОДА в суботу зранку повідомив, що 31 травня о 15.55 до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні звернулися батьки п’ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма.

"Дитина була скривавлена і вочевидь мала травму голови та судоми. За словами очевидців, батьки знайшли хлопчика на вулиці і подумали, що він вдарився головою об брівку", - йдеться в повідомленні.

У лікарні в дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

"Нині дитина у надзвичайно тяжкому стані, на апараті штучного дихання", - додали в департаменті.