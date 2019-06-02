На рок-фестивалі Kozak Fest через буревій обвалився дах сцени

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Неділя, 2 червня 2019, 02:06

Під час етно-рок-фестивалю України Kozak FEST, який проходить у Дніпропетровській області, через непогоду обвалився дах сцени.

Про це повідомив музикант Дмитро Шуров на своїй сторінці в Instagram.

Він написав, що через страшний буревій "на фестивалі обвалився дах сцени" і що "можуть бути постраждалі". В YouTube оприлюднено відео, на якому видно, як вітер піднімає дах сцени.

Шуров додав, що тисячі людей "намагаються покинути фестиваль під стіною дощу".

"Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких", — написав Шуров.

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на жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких.

Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) 1 Чер 2019 р. о 12:52 PDT

Фестиваль  проходить з 31 травня по 2 червня в урочищі Княжі Байраки (Дніпропетровська область).

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