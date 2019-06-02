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На рок-фестивалі Kozak Fest через буревій обвалився дах сцени

Неділя, 2 червня 2019, 02:06
На рок-фестивалі Kozak Fest через буревій обвалився дах сцени

Під час етно-рок-фестивалю України Kozak FEST, який проходить у Дніпропетровській області, через непогоду обвалився дах сцени.

Про це повідомив музикант Дмитро Шуров на своїй сторінці в Instagram.

Він написав, що через страшний буревій "на фестивалі обвалився дах сцени" і що "можуть бути постраждалі". В YouTube оприлюднено відео, на якому видно, як вітер піднімає дах сцени.

Шуров додав, що тисячі людей "намагаються покинути фестиваль під стіною дощу".

"Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких", — написав Шуров.

Переглянути цей допис в Instagram

на жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких.

Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) 1 Чер 2019 р. о 12:52 PDT

Фестиваль  проходить з 31 травня по 2 червня в урочищі Княжі Байраки (Дніпропетровська область).

"Українська правда" у Threads

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