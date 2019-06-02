На рок-фестивалі Kozak Fest через буревій обвалився дах сцени

Під час етно-рок-фестивалю України Kozak FEST, який проходить у Дніпропетровській області, через непогоду обвалився дах сцени.

Про це повідомив музикант Дмитро Шуров на своїй сторінці в Instagram.

Він написав, що через страшний буревій "на фестивалі обвалився дах сцени" і що "можуть бути постраждалі". В YouTube оприлюднено відео, на якому видно, як вітер піднімає дах сцени.

Шуров додав, що тисячі людей "намагаються покинути фестиваль під стіною дощу".

"Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких", — написав Шуров.

Фестиваль проходить з 31 травня по 2 червня в урочищі Княжі Байраки (Дніпропетровська область).