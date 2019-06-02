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Росію можуть не пустити на ОІ-2020: черговий допінговий скандал

Неділя, 2 червня 2019, 12:35

Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв'язку з черговим допінговим скандалом.

Як повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, у центрі скандалу опинився російський легкоатлет, чемпіон світу зі стрибків у висоту в закритих приміщеннях Данила Лисенко.

"Високопосадовці з Федерації легкої атлетики РФ могли вступити в змову заради допомоги Лисенку, який пропустив допінг-тести у 2018 році і якого підозрюють у неправдивих свідченнях про своє місцезнаходження в цей час", - пише видання.

Чиновників Всеросійської федерації легкої атлетики при цьому підозрюють у приховуванні інформації щодо справи Лисенка. 

ЗМІ зазначає, що інцидент призвів до розслідування, "яке може підірвати зусилля президента РФ Володимира Путіна переконати світ у тому, що скандальновідома збірна РФ має бути допущена до участі в міжнародних змаганнях".

Українська правда

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Теми: РосіяОлімпіадаскандал
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