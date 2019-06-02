Путіна не запросили на ювілейні урочистості з нагоди Нормандської операції

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Неділя, 2 червня 2019, 12:59

Президента РФ Володимира Путіна вперше не запросили на урочисті та пам'ятні заходи з нагоди 75-річчя початку Нормандської операції.

Масштабні заходи з нагоди 75-річчя початку операції "Overlord" у Другій світовій війні відбудуться 5 червня на півдні Англії та 6 червня - на узбережжі французької Нормандії, повідомляє "Укрінформ". 

В основних подіях відзначення Нормандської візьмуть участь прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, який 3-5 червня здійснить державний візит до Великої Британії.

Окрім британської сторони у заходах вищого рівня візьмуть участь представники інших держав-учасників Нормандської операції: США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Греції, Словаччини, Чехії. Німеччина також запрошена.

Путін брав участь у заходах з нагоди 70-ї річниці D-Day у 2014 році. 

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Теми: Путін Європа святкування


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