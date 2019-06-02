Матіос збирає силовиків через відео про окупацію Румунією Буковини
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос проведе нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ та ГУР, Служби зовнішньої розвідки та СБУ щодо провокативного відео про уявне захоплення Румунією території Буковини у 2022 році.
Про це він написав у неділю на своїй сторінці в Facebook.
"Буквально завтра особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку (зрозумілими але процесуально не встановленими особами) до вчинення особливо тяжких злочинів, що посягають на територіальну цілісність української держави", - зазначив Матіос.
Він також повідомив, що у вівторок проведе нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов`язки голови СБУ.
"Всі отримають законні доручення у межах кримінального провадження", - додав прокурор.
Пост Матіоса став реакцією на публікацію сайту "Інформаційний спротив" про те, що днями на відеохостинг YouTube було залито аматорське відео про окупацію Румунією у 2022 році Чернівецької і частини Одеської областей України.
Згідно з відео, каталізатором для таких дій може послужити активізація бойових дій на Сході України, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил.
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