Суд ООН у Гаазі розгляне заперечення Росії щодо позову України

У понеділок Міжнародний суд ООН у Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в суду юрисдикції щодо позову "Україна проти Росії".

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль у Facebook.

Вона нагадала, що позов від 2017 року стосується застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Lana Zerkal/Facebook

"О 10 годині ранку Суд в Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в суду юрисдикції щодо нашого великого позову. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті", - написала Зеркаль.

Вона додала, що більшість українських матеріалів буде оприлюднено на сайті суду вже в понеділок.

"Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включаючи юридичну гімнастику та еквілібристику", - зазначила заступник міністра.

За її словами, у МЗС морально готові до чергової порції російської пропаганди під час виступу представників РФ у понеділок.

"Незважаючи на те, що наша делегація є набагато меншою за російську, вона складається з перевірених часом представників МЗС, СБУ, ГПУ, які безпосередньо розслідують справи щодо збиття МН17, терористичних актів в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь в усіх переговорах з росіянами щодо цих питань", - написала Зеркаль.

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