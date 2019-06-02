Суд ООН у Гаазі розгляне заперечення Росії щодо позову України
У понеділок Міжнародний суд ООН у Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в суду юрисдикції щодо позову "Україна проти Росії".
Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль у Facebook.
Вона нагадала, що позов від 2017 року стосується застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
"О 10 годині ранку Суд в Гаазі почне розгляд заперечень Росії щодо наявності в суду юрисдикції щодо нашого великого позову. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті", - написала Зеркаль.
Вона додала, що більшість українських матеріалів буде оприлюднено на сайті суду вже в понеділок.
"Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включаючи юридичну гімнастику та еквілібристику", - зазначила заступник міністра.
За її словами, у МЗС морально готові до чергової порції російської пропаганди під час виступу представників РФ у понеділок.
"Незважаючи на те, що наша делегація є набагато меншою за російську, вона складається з перевірених часом представників МЗС, СБУ, ГПУ, які безпосередньо розслідують справи щодо збиття МН17, терористичних актів в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь в усіх переговорах з росіянами щодо цих питань", - написала Зеркаль.
Нагадаємо:
- Україна ініціювала позов проти Російської Федерації в січні 2017 року.
- В квітні 2017 року Міжнародний суд ООН прийняв рішення про застосування тимчасових заходів, наказуючи Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу, забезпечити доступ до освіти українською мовою, та не загострювати спір.
- Росія подала свої заперечення з приводу юрисдикції до Суду ООН у вересні 2018 року.
- 14 січня 2019 року Україна передала до Міжнародного Суду ООН свої письмові зауваження та позицію у відповідь на заперечення Росії щодо відсутності в Суду ООН юрисдикції розглядати міждержавний спір.
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