США перевірятимуть соцмережі претендентів на візу

Майже всі претенденти на американську візу повинні будуть надати інформацію про свої акаунти у соцмережах, адреси електронної пошти і телефонні номери за останні 5 років.

Про це повідомляє AP з посиланням на постанову Держдепу США.

Зазначається, що нові вимоги були запропоновані ще у березні 2018 року, але Держдепартамент затвердив нові форми заявки на отримання візи лише зараз.

"Національна безпека є нашим головним пріоритетом при розгляді візових заяв, і кожен майбутній мандрівник та іммігрант до США проходить серйозну перевірку безпеки.

Ми постійно працюємо над тим, щоб знайти механізми для вдосконалення нашого процесу перевірки, щоб захистити громадян США, водночас підтримуючи законні поїздки до Сполучених Штатів", - пояснили таку зміну правил у Держдепі.

"Раніше дані про акаунти у соцмережах, електронну пошту та телефонні номери вимагали лише від тих осіб, які проходили додаткову перевірку, наприклад, через те, що раніше відвідували території, контрольовані терористичними угрупованнями", - пише АР.

Підкреслюється, що нові правила розповсюджуються на усіх претендентів, які подають заявки на туристичні, студентські, робочі, чи імміграційні візи. Виняток - лише для дипломатів та членів офіційних делегацій.