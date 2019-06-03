Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США перевірятимуть соцмережі претендентів на візу

Понеділок, 3 червня 2019, 01:13

Майже всі претенденти на американську візу повинні будуть надати інформацію про свої акаунти у соцмережах, адреси електронної пошти і телефонні номери за останні 5 років.

Про це повідомляє AP з посиланням на постанову Держдепу США.

Зазначається, що нові вимоги були запропоновані ще у березні 2018 року, але Держдепартамент затвердив нові форми заявки на отримання візи лише зараз.

"Національна безпека є нашим головним пріоритетом при розгляді візових заяв, і кожен майбутній мандрівник та іммігрант до США проходить серйозну перевірку безпеки.

Ми постійно працюємо над тим, щоб знайти механізми для вдосконалення нашого процесу перевірки, щоб захистити громадян США, водночас підтримуючи законні поїздки до Сполучених Штатів", - пояснили таку зміну правил у Держдепі.

"Раніше дані про акаунти у соцмережах, електронну пошту та телефонні номери вимагали лише від тих осіб, які проходили додаткову перевірку, наприклад, через те, що раніше відвідували території, контрольовані терористичними угрупованнями", - пише АР.

Підкреслюється, що нові правила розповсюджуються на усіх претендентів, які подають заявки на туристичні, студентські, робочі, чи імміграційні візи. Виняток - лише для дипломатів та членів офіційних делегацій.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
Усі новини...
Реклама: