Boeing виявив майже 150 дефектних деталей на своїх літаках

Спільна комісія Федерального авіаційного управління США (FAA) та компанія Boeing виявила дефекти деталей на літаках 737 NG і 737 MAX. Підкреслюється, що 148 неякісних деталей можуть бути встановлені на більш ніж 300 літаках по всьому світу.

Про це пише Reuters.

"Ці деталі можуть бути виготовлені неналежним чином і можуть не відповідати всім нормативним вимогам щодо міцності і довговічності.

Дефектні деталі можуть бути схильні до передчасного виходу з ладу або появи тріщин, що може призвести до пошкодження літака під час польоту", - йдеться у заяві.

FAA попередило міжнародні органи цивільної авіації про проблему з деталями, вони повинні бути замінені у найкоротші терміни.

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