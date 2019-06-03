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Boeing виявив майже 150 дефектних деталей на своїх літаках

Понеділок, 3 червня 2019, 03:08

Спільна комісія Федерального авіаційного управління США (FAA) та компанія Boeing виявила дефекти деталей на літаках 737 NG і 737 MAX. Підкреслюється, що 148 неякісних деталей можуть бути встановлені на більш ніж 300 літаках по всьому світу.

Про це пише Reuters.

"Ці деталі можуть бути виготовлені неналежним чином і можуть не відповідати всім нормативним вимогам щодо міцності і довговічності.

Дефектні деталі можуть бути схильні до передчасного виходу з ладу або появи тріщин, що може призвести до пошкодження літака під час польоту", - йдеться у заяві.

FAA попередило міжнародні органи цивільної авіації про проблему з деталями, вони повинні бути замінені у найкоротші терміни.

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Нагадаємо:

  • 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.
  • Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.
  • У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.
  • Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.
  • 12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.
  • 13 березня до заборони приєдналась Україна.
  • 13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.
  • 19 квітня Boeing завершив випробування 737 MAX c оновленим ПЗ.

Теми: авіаСША
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