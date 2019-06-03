З початку року в Україні потонули понад 270 людей - ДСНС

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Понеділок, 3 червня 2019, 05:58

В Україні з початку року на водоймах загинуло 274 людини, серед них 25 дітей.

Про це 2 червня заявили у прес-службі ДСНС.

"Найпоширенішою причиною утоплення є саме недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання у необладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей", - підкреслили у відомстві.

За даними ДСНС, лише упродовж 30 травня загинули 5 осіб.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій закликали дотримуватись елементарних правил безпеки, зокрема: відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати у незнайомих місцях, не лишати дітей без нагляду та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.

Також у відомстві закликають не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнений у своїх силах; не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння; не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Українська правда

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Теми: ДСНС вода


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