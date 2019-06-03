НАЗК перевірило всіх нардепів, але покарати порушників не може

Нацагентство з запобігання корупції перевірило всіх народних депутатів VIII скликання на дотримання вимог антикорупційних законів, але притягнути порушників до відповідальності не може.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зокрема, агентство перевіряло, чи немає у парламентарів конфлікту інтересів та суміщення з іншими видами діяльності.

Агентство виявило 23 порушників.

Щодо них склали 38 протоколів про адміністративні правопорушення (29 через конфлікт інтересів, 7 протоколів через порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та по 1 протоколу за порушення обмежень щодо одержання подарунків і невиконання приписів НАЗК).

Відзначається, що найбільшу кількість протоколів складено стосовно позафракційних народних обранців – 9 депутатів.

Друге місце посідають депутати від фракцій Партії "Блок Петра Порошенка" та політичної партії "Народний фронт" – по 5 депутатів.

2 депутати-порушники знайшли у фракції політичної партії "Опозиційний блок" та по одному депутату від радикальної партії Олега Ляшка та групи "Партія "Відродження".

Однак притягнути їх до відповідальності НАЗК не зможе.

"Законодавець не встановив механізмів притягнення народних депутатів до відповідальності у зв’язку з порушенням зазначених вимог антикорупційного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перевірки НАЗК наразі мають лише превентивну функцію.

"Більшість депутатів інформує агентство про передачу корпоративних прав, зокрема тих, які набуті після обрання на посаду", - пояснили у НАЗК.