Зеркаль: РФ намагається перекрутити справу у Міжнародному суді ООН

Заперечення Російської Федерації у справі за позовом України до Міжнародного суду ООН спрямовані на те, щоб заплутати і перекрутити справу.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає "Європейська правда".

"РФ намагається маніпулювати судом і замість питань юрисдикції, розглядати справу по суті на власних умовах. Як я вже зазначала, це – найбільша небезпека і пастка. РФ намагається сказати Суду: забудьте про тисячі сторінок доказів, подивіться лише на кілька фактів, які відібрала Росія", – написала вона у Facebook.

Зеркаль пояснила, що, на думку РФ, Суд не має юрисдикції розглядати заяви України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушення Статуту ООН, а тому Україна прагне обійти ці обмеження юрисдикції і штучно намагається втиснути згадані порушення в юрисдикцію двох конвенцій

РФ також вважає, що немає ніяких порушень, про які заявляє Україна, що не існує ніякого тероризму, фінансування, жодних переслідувань.

"Це найнебезпечніша частина. З одного боку, Росія намагається перекрутити усію доказову базу. Як в радянській естрадній репризі: "Тут граємо, тут не граємо, тут пляма – рибу загортали". З іншого, намагається буквально змінити тексти конвенцій, вимагаючи їх читати так, щоб дії Росії не потрапляли під їхню дію", – зазначила Зеркаль.

Росія також заявляє, що Україна вела себе недобросовісно у спробах мирного врегулювання спору перед тим як звернутися до Суду.

"Тут майстерність називати біле чорним сягає апогею. Ці маніпуляції побудовані дуже вправно. І в письмових документах і у виступах адвокатів Російської Федерації багато складної аргументації. Але навіть простого погляду на структуру цих аргументів достатньо аби зрозуміти їх помилковість", – зазначила заступниця голови МЗС.

Україна у січні подала свої письмові пояснення на більш, ніж 200 сторінках, в яких пояснила помилковість позиції РФ.