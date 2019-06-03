В.о. голови СБУ запрошує журналістів ділитися компроматом

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Понеділок, 3 червня 2019, 12:22

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, який виконує обов’язки голови на час відпустки Василя Грицака, закликає до співпраці журналістів.  

"Потрібно налагодити ефективні комунікації з суспільством, з журналістами. Тому хочу запросити всіх журналістів-викривачів до співпраці", – зазначив він на брифінгу.

"Якщо у вас є матеріали щодо злочинів, які ви розслідуєте, будь ласка, звертайтеся до Служби безпеки України. Ми будемо їх опрацьовувати і інформувати – у тому числі, і за допомогою вас, – суспільство про стан таких розслідувань", – заявив Баканов.  

Він зазначив, що якщо матеріали будуть не у підслідності СБУ, їх відправлятимуть до компетентних правоохоронних органів.

Зокрема, він закликав журналістів повідомляти про факти тиску на малий та середній бізнес: "Цю практику просто потрібно припинити. Якщо ви маєте факти такого тиску – звертайтеся, ми з задоволенням опрацюємо ці матеріали".

"Давайте робити ці факти публічними. Коли є публічність, уже важко приховуватися. Я думаю, що ми з вами будемо комунікувати й вирішувати ці питання значно швидше", – сказав.Баканов.

"Це пріоритет. Тиску на бізнес ніякого бути не може", – заявив він.

Українська правда

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Теми: СБУ ЗМІ


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