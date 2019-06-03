В.о. голови СБУ запрошує журналістів ділитися компроматом

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, який виконує обов’язки голови на час відпустки Василя Грицака, закликає до співпраці журналістів.

"Потрібно налагодити ефективні комунікації з суспільством, з журналістами. Тому хочу запросити всіх журналістів-викривачів до співпраці", – зазначив він на брифінгу.

"Якщо у вас є матеріали щодо злочинів, які ви розслідуєте, будь ласка, звертайтеся до Служби безпеки України. Ми будемо їх опрацьовувати і інформувати – у тому числі, і за допомогою вас, – суспільство про стан таких розслідувань", – заявив Баканов.

Він зазначив, що якщо матеріали будуть не у підслідності СБУ, їх відправлятимуть до компетентних правоохоронних органів.

Зокрема, він закликав журналістів повідомляти про факти тиску на малий та середній бізнес: "Цю практику просто потрібно припинити. Якщо ви маєте факти такого тиску – звертайтеся, ми з задоволенням опрацюємо ці матеріали".

"Давайте робити ці факти публічними. Коли є публічність, уже важко приховуватися. Я думаю, що ми з вами будемо комунікувати й вирішувати ці питання значно швидше", – сказав.Баканов.

"Це пріоритет. Тиску на бізнес ніякого бути не може", – заявив він.