Зеленський готує нову кару за незаконне збагачення, вже погодили з МВФ

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Понеділок, 3 червня 2019, 13:27

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що у найближчий час президент Володимир Зеленський внесе до ВР проект закону про відповідальність за незаконне збагачення.

Про це він розповів в кулуарах парламенту 3 червня.

"Я сподіваюся, що цей проект закону (про відповідальність за незаконне збагачення – УП), або сьогодні, або завтра буде внесений в Раду. Цей законопроект набагато ширший, ніж ті, які напрацьовувалися, він не обмежується тільки кримінальною відповідальністю, туди включені питання цивільно-правової відповідальності, тому що це комплексний законопроект", - сказав Стефанчук.

"Питання внесення до процесуальних кодексів, до окремих законів, які стосуються судоустрою, тобто ми вже напрацьовуємо комплексний проект, який, я сподіваюся, можливо, сьогодні чи завтра буде внесений в Раду", - повідомив представник Зеленського.

Також, за його словами, президентську ініціативу погодили з МВФ та Світовим банком. 

Стефанчук додав, що сподівається на співпрацю з комітетом ВР і Радою.

За його словами, наразі парламент неефективний і блокує президентські ініціативи.

Нагадаємо:

  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
  • Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.
  • Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Верховна Рада Зеленський законодавство Адміністрація президента


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