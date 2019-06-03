Зеленський готує нову кару за незаконне збагачення, вже погодили з МВФ
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що у найближчий час президент Володимир Зеленський внесе до ВР проект закону про відповідальність за незаконне збагачення.
Про це він розповів в кулуарах парламенту 3 червня.
"Я сподіваюся, що цей проект закону (про відповідальність за незаконне збагачення – УП), або сьогодні, або завтра буде внесений в Раду. Цей законопроект набагато ширший, ніж ті, які напрацьовувалися, він не обмежується тільки кримінальною відповідальністю, туди включені питання цивільно-правової відповідальності, тому що це комплексний законопроект", - сказав Стефанчук.
"Питання внесення до процесуальних кодексів, до окремих законів, які стосуються судоустрою, тобто ми вже напрацьовуємо комплексний проект, який, я сподіваюся, можливо, сьогодні чи завтра буде внесений в Раду", - повідомив представник Зеленського.
Також, за його словами, президентську ініціативу погодили з МВФ та Світовим банком.
Стефанчук додав, що сподівається на співпрацю з комітетом ВР і Радою.
За його словами, наразі парламент неефективний і блокує президентські ініціативи.
Нагадаємо:
- 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
- Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.
- Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.