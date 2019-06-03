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Польща та Ізраїль опротестували відкриття нового пам’ятника Шухевичу в Україні

Понеділок, 3 червня 2019, 13:35

Посли Польщі та Ізраїлю в Україні висловили протест через відкриття в Івано-Франківську пам'ятника Роману Шухевичу - головнокомандувачу УПА.

Як повідомляє "Європейська правда", лист із протестом міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу у своєму Twitter опублікувало посольство Польщі в Україні.

"Посол Польщі Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа міському голові Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття нового пам'ятника Роману Шухевичу. Посли нагадують, що люди, які вижили після масових вбивств, в яких Шухевич відіграв вирішальну роль, досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі", - йдеться у повідомленні.

23 травня в Івано-Франківську відкрили новий пам'ятник Шухевичу. Польський та ізраїльський дипломати висловлюють протест з приводу того, що мер Марцінків у своїй промові назвав Шухевича "великою особистістю" у присутності школярів.

"Цим листом ми висловлюємо протест у зв’язку з вашим рішенням і хочемо нагадати дітям Івано-Франківська, їхнім батьками, бабусям та дідусям, що Роман Шухевич несе особисту відповідальність за те, що забрав життя тисяч їм подібних – кулями, пожежами, зґвалтуваннями, тортурами та іншими звірячими методами – лише тому, що вони молилися Богу польською чи івритом", - заявили посли.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаІзраїльУкраїнаУПА
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