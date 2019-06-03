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Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, що веде до повернення делегації РФ

Понеділок, 3 червня 2019, 17:01

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи 3 червня схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій.

Про це повідомив глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook. 

"Регламентний комітет ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ. Голосування 24 червня на сесії Асамблеї. Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни", - написав Ар'єв.

"Навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті, але залишиться", - додав він, зазначивши, що українська делегація була проти затвердження цієї резолюції.

Він також додав, що українська сторона протягом наступних трьох тижнів працюватиме над тим, щоб переконати Асамблею не ухвалювати цю резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

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Нагадаємо:

  • В квітні 2014 року ПАРЄ наклала на РФ санкції, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

Європейська правда

Теми: ПАРЄРосіяУкраїна
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