Біля "Свічки пам'яті" у Києві збудують триповерховий музей Голодомору

На вулиці Лаврській, 3 у Києві під пам’ятним знаком "Свіча Пам’яті" збудують Музей Голодомору. Наразі на ділянці тривають підготовчі роботи, а сам проект проходить відповідні експертизи.

Про це "Українській правді" повідомив директор ТОВ "Проектні системи ЛТД", яке розробляло і першу (свічка) і другу чергу проекту, Ігор Марков.

Так виглядатиме майбутній музей

"Тривають підготовчі роботи, які почалися ще в минулому році. Проект зараз проходить експертизу. Раніше проект пройшов Містобудівну раду та отримав погодження ЮНЕСКО. Ми чекали, що пройдемо експертизу до кінця травня, але трохи не встигли. Хотілось би в середині червня вже вийти з експертизи і піти на затвердження", - розповів Марков.

За його словами, музей розташується під "Свічкою пам'яті", у так званому Панкратовому яру, щоб максимально зберегти і не руйнувати схили Дніпра.

"З самого початку було завдання, щоб ця споруда не конкурувала з оточуючим середовищем і не втручалася в навколишнє середовище. Музей буде триповерховий, за рахунок того, що він у рельєфі. Загальна площа близько 15 тисяч метрів", - сказав Марків.

У музеї буде 3 поверхи, ескалатори, сходи і ліфти

Він додав, що музей матиме зелений дах – на ньому ростимуть трава і чагарники, і таким він чудово вписуватиметься у загальний ландшафт.

"Сама будівля буде у формі розлому землі. Дах матиме вигляд ніби тріщина, ніби земля розкололася. Таке рішення символізує правду, яка довгі роки була прихована, але вона проривається і виходить назовні. З розлому у приміщення потраплятиме світло", - сказав Марков.

На фото зображений попередній проект, він був дещо доопрацьований. Остаточний варіант наразі проходить експертизу

У музеї розташується постійна експозиція і тимчасові виставки, кінозал, конференц-зали, адміністративні приміщення, навчальні класи, де зможуть проводити заняття школярі, або де зможуть приїжджати і працювати з якимись історичними матеріалами науковці, технічні приміщення.

"Тут також попередньо планується кафе, щоб можна було, пообідати десь між якимись конференціями, і ще одне кафе зі свіжим хлібом. Це теж буде символічно, бо хліб забирали, відбирали ці колоски останні, і от відвідувачі зможуть пройти все це, побачити, а на виході зможуть відчути смак свіжовипеченого хліба. Думаю, що там мають бути не тістечка, а той справжній хліб на заквасці, який тоді пекли, такий дещо грубий, але щоб кожен відвідувач зміг його купити і цю шкоринку з'їсти", - розповів генеральний проектувальник.

Попередньо основна виставка розміститься колом, але вона буде не лінійною.

"Вона буде такою, дещо схожою на лабіринт, ґрунтуватиметься на певних історіях, на певній ідеї, але це все відноситься до концепції музейної, тут не можу багато розповісти. Але особливість цієї експозиції полягатиме в тому, що можна буде потрапити на неї і з боку Дніпра, і зі сторони "Свічки пам'яті" – там будуть сходи, а потім ще й похилий ліфт – і експозиція буде логічною, з якого боку ви не зайшли б", - сказав Марков.

На фото зображений попередній проект, він був дещо доопрацьований. Остаточний варіант наразі проходить експертизу

Усі комунікації, тобто інженерне забезпечення музею, розташуються у схилі – тут збудують технологічний колектор, який з'єднає першу і другу чергу.

З боку паркової дороги буде місток завдовжки близько 200 м, який вестиме до мережі доріжок, під ним розташується під’їзд і парковка. Доріжки будуть оздоблені зеленою огорожею.

До музею вестиме місток. Також будуть ліфти для маломобільних громадян

"Також до музею буде віп-під'їзд, бо це такий музей президентського рівня, там бувають такі особи, тому потрібен такий під’їзд", - пояснив генпроектувальник.

Марков не зміг повідомити, скільки коштуватиме будівництво, відзначивши лише, що мова йде про "кілька сотень мільйонів гривень".

"Я не хочу говорити, бо цифри і невідомі ще і щоб потім не було маніпуляцій. Але якщо говорити про порядок цифр, то це декілька сотень мільйонів, бо це будівництво у важких умовах. Та тільки укріплення схилів – яке і без будівництва музею все одно треба було робити – десь 190 мільйонів коштує. Це підпірні стіни, дренажні штольні", - сказав Марков.

Він також не зміг спрогнозувати, коли розпочнеться безпосереднє будівництво, але зазначив, що за умови політичної волі і стабільного фінансування музей можна звести за 2 роки.

"Від нуля і до кінця за 2 роки побудувати можна. На зведення експозиції теж треба час – він залежатиме від того, який проект оберуть. Наразі є лише концепція, передпроектні пропозиції, які розробляла компанія, яка розробляла експозицію для польського музею Полін. Для музею Полін це розробляли понад 2 роки", - сказав Марков.

Він вірить, що цей проект вдасться таки реалізувати.

"Не бачу проблем для нереалізації. Бо якщо цей музей не збудують зараз, то, думаю, вже і не збудують взагалі. Треба його будувати. Була б політична воля і фінансування – це реалістично, це все можна втілити в життя", - підсумував Марков.